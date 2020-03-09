Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları - Son Dakika
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan geldiği, diğerinin ise İngiltere'den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi.

(İHA)

Kıbrıs Rum Kesimi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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