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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa ortak hava savunma tatbikatı yaptı - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa ortak hava savunma tatbikatı yaptı

15.02.2022 16:45
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa ortak hava savunma tatbikatı yaptı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında ortak hava savunma tatbikatı yapıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında ortak hava savunma tatbikatı yapıldı.

Rum basınında yer alan habere göre, tatbikat, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Fransız Silahlı Kuvvetleri arasında, "TALOS 2022" adıyla icra edildi.

Tatbikat, Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma iş birliği programının uygulanması çerçevesinde gerçekleştirildi.

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle yapılan tatbikatın esas amacının Rum savunma sistemini kontrol etmek ve RMMO personelini gerçekçi koşullarda eğitmek olduğu kaydedildi.

Tatbikatın, savunma ve güvenlik alanındaki ikili iş birliğinin daha da güçlendirmek için yapıldığı da belirtildi.

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Güney Kıbrıs, Tatbikat, Fransa, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa ortak hava savunma tatbikatı yaptı - Son Dakika


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