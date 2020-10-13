Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde altın pasaportla yolsuzluk skandalı - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde altın pasaportla yolsuzluk skandalı

13.10.2020 22:19
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde altın pasaportla yolsuzluk skandalı, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle askıya alınmasına karar verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle askıya alınmasına karar verildi. Rum muhalefeti, pasaport çetesinin başı çıkan Meclis Başkanı Syllouris'un istifasını istedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve Avrupa Birliği (AB) genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "Altın pasaport" uygulaması gündem olmaya devam ediyor. Rum yönetimi, 2004'ten bu yana AB'de yer alan ve en az 2 milyon Euro değerinde ülkeye yatırım yapanlara sağladığı vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat garantisi veren uygulamanın askıya alınacağını duyurdu. Söz konusu karar, El Cezire'nin bu uygulamayı üst düzey devlet yetkililerinin kötüye kullandığını görüntülemesinin ardından geldi.

Sabıka kaydı bulunanlara "altın pasaport" verilmesi yasaya aykırı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasalarına göre suç kaydı olan bir yabancıya vatandaşlık verilmemesi gerekiyor, ancak Rum yönetimi bu kriteri göz ardı ediyor. El Cezire muhabiri, Güney Kıbrıslı yetkililerin bu uygulamayı kullanarak sabıkası olan Çinli bir iş insanına yasalara aykırı pasaport vermeye çalışırken görüntüledi. Sabıkası bulunan Çinli bir iş adamının aracısı kılığına giren El Cezire muhabirinin gizli çektiği görüntülerde, muhabirin suç kaydı olan Çinli iş adamına pasaport almak istediklerini belirtmesi üzerine Güney Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'den sonra 2 numaralı yetkilisi olan Meclis Başkanı Demetris Syllouris ile milletvekili Hristakis Ciovanis'in de bu konuda yardımcı olacaklarını söyledikleri ifade edildi. "Adımı kesinlikle kullanmayın" diyen Meclis Başkanı Syllouris, İçişleri Bakanı'nı çağırıp pasaport konusunu halledeceğini belirtiyor. Ayrıca, Rum Avukat Andreas Pittacis'in de "Suçlu yatırımcıların adları değişir değil mi?" yönündeki soruya, "Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs" cevabını verdiği görülüyor. AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis de görüntülerde yer alan diğer bir isim oldu.

Uygulama gelecek ay askıya alınacak

Gizli çekimlerin ortaya çıkmasından sonra Rum Bakanlar Kurulu acil toplanarak yatırım karşılığı verilen vatandaşlık hakkı uygulamasının askıya alınacağını aktarırken, Rum muhalefeti de Meclis Başkanı Syllouris'i istifaya çağırdı. Avrupa Birliği'nin (AB) de verilen pasaportlarla ilgili Rumlara ceza vereceği kaydedilirken, DİKO Genel Başkanı Nikolas Papadopulos da Meclis Başkanı Syllouris'in derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yatırım karşılığında pasaport verilmesinin kaldırılmasını "başka olayların önünü kesme" olarak değerlendiren Papadopulos, yaşanan olayların Kıbrıs Rum ekonomisi üzerinde felakete neden olacağını belirtti. Uygulamanın gelecek ay askıya alınacağı belirtildi.

Meclis Başkanı Syllouris ve milletvekili Ciovanis görevlerinden çekildi

Skandal sonrasında ilk açıklamasını yapan Rum Meclis Başkanı Syllouris, kendisini savunarak yapılanın casusluk olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Güney Kıbrıs'ta yatırımcıların engellenerek KKTC'ye yönlendirildiğini iddia eden Syllouris, tepkiler üzerine yaptığı ikinci açıklamada görevinden istifa edeceğini duyurdu. Syllouris, hükümetin aldığı karardan sonra "Kıbrıs halkına verilen bu hoş olmayan imaj ve vermiş olabileceği zarar nedeniyle" özür dilediğini ifade ederek 19 Ekim'den itibaren soruşturma tamamlanana kadar görevinden çekileceğini ifade etti.

AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis de milletvekilliğinden, partinin merkez komite üyeliğinden ve diğer tüm birimlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ciovanis, AKEL yetkili birimlerinin konuyu şeffaflıkla araştırmasını mümkün kılmak adına istifa ettiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Malezya devlet fonu 1MDB'den milyarlarca doların kaybolması skandalındaki önemli isimlerden olan Jho Low'un Eylül 2015'te Güney Kıbrıs'tan 5 milyon dolar değerinde mülk satın alarak vatandaşlık aldığı ortaya çıkmıştı. Low'un milyarlarca dolar kara parayı akladığı iddia edilirken şu anda nerede yaşadığı bilinmiyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl AB Komisyonu, AB üyesi ülkelere birlik dışından gelip yatırım yoluyla vatandaşlık alanlar konusundaki araştırmaların sıkılaştırılması çağrısı yapmıştı. AB Komisyonu, programın kötüye kullanılabileceğini söylerken, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama için kullanılabileceğini belirtmişti. - LEFKOŞA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği, Yolsuzluk, Pasaport, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde altın pasaportla yolsuzluk skandalı - Son Dakika


Son Dakika

Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Son Dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 12'leri tanıttı! İşte tüm özellikleri Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti
Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak         
22:12
İşte Apple'ın bu gece tanıttığı iPhone 12 ailesinin model model satış fiyatları İşte Apple'ın bu gece tanıttığı iPhone 12 ailesinin model model satış fiyatları         
21:49
Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı         
21:08
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
İngiltere'de koronavirüs salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı İngiltere'de koronavirüs salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı         
20:31
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
17:13
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 22:27:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde altın pasaportla yolsuzluk skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei