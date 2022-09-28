Kıbrıs Rum kesiminde papazların ardından milletvekilleri de silah eğitimi aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) papazların Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait silahlarla atış talimi yapmasının tepkiyle karşılanmasının ardından, Rum milletvekillerinin de atış yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Meclis Savunma Komitesindeki milletvekilleri, Stavrovuni'deki askeri birliği ziyaret ederek Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis tarafından bilgilendirildi.

Rum milletvekilleri, daha sonra RMMO mensupları eşliğinde atış talimi yaptı.

Petridis, Savunma Bakanlığı ile Meclis Savunma Komitesi arasındaki iş birliğine dikkati çekerek GKRY'nin savunma harcamalarının komite ve hükümetin katkılarıyla son 20 yılın en yüksek düzeyinde olduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum kesiminde din adamlarının silah eğitimi alması tepkilere yol açmıştı

Rum kesiminde papazların şubatta RMMO'ya ait silahlarla atış talimi yapması tepki toplamıştı.

Constantia Metropolitliğinden Rum papazlar, Protaras beldesinde yer alan ve yenilenen atış poligonunda, RMMO'dan bazı askerlerin gözetimi altında atış eğitimi aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Din adamlarının silahlarla görüntülerinin basına ve sosyal medyaya sızması üzerine bu durum, tepkilere yol açmıştı.

Rum kesiminde bazı sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüleri eleştirirken bazıları ise din adamlarının hazır olması gerektiğini savundu.

ABD, Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD, özellikle son dönemde silahlanma eğilimini artıran GKRY'ne yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırma kararını 16 Eylül'de almıştı.

Karar, Türkiye ve KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin Ada ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemezdir." ifadesini kullanılmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında ise "Ada'daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada'da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir." ifadeleri yer almıştı.