Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs nedeniyle ilk ölüm

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs salgınında ilk ölüm yaşandı. GKRY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüs teşhisi konulan 70 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, 9 yeni vaka tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 84'e ulaştığı açıklanmıştı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:00 Kaynak: İHA

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