Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne mülteci akını - Son Dakika
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne mülteci akını

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Aynanapa şehrinde bulunan Cavo Greco burnu 20 deniz mili açıklarında 101 göçmen taşıyan 2 balıkçı teknesi bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne mülteci akını, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Aynanapa şehrinde bulunan Cavo Greco burnu 20 deniz mili açıklarında 101 göçmen taşıyan 2 balıkçı teknesi bulundu.

Türkiye'nin mültecilere kapıları açtığını duyurması ile birlikte Güney Kıbrıs'tan Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli mülteciler tekneler ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gelmeye çalışıyor. Cavo Greco burnu 20 deniz mili açıklarında 101 göçmen taşıyan 2 balıkçı teknesinin bulunduğu açıklandı. Mersin'den iki balıkçı teknesiyle gelen 101 mülteciden 4'ü hamile olmak üzere 13 kadın, 43 çocuk ve 45 Suriyeli erkek mültecinin olduğu belirtiliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olası mülteci akınına karşı bölgelerde kontrolleri artırırken gelen mültecilerin de gerekli sağlık kontrolünün yapılması sonrası Kokkinotrimithia Geçici Barınma Merkezine götürüldüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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