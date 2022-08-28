Kıbrıs Rum kesiminden silah tüccarı ve uyuşturucu baronlarına vatandaşlık

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 2004-2021 yıllarında silah tüccarı, uyuşturucu baronu ve istihbarat ajanı olan kişilere vatandaşlık verdiği iddia edildi.

GKRY'de yayımlanan Haravgi gazetesinin haberinde, Rum kesiminde 759 yatırımcının "altın pasaport" diğer ismiyle "yatırım karşılığı vatandaşlık" sayesinde vatandaşlık aldığı ancak sonrasında yatırımlarını iptal ettiği belirtildi.

Bunlar arasında 1938 kişinin de yatırım yaptığına dair beyanda bulunduğu fakat taşınmaz devrinin hiçbir zaman yapılmadığı ifade edildi.

Gazete, Sayıştay raporuna dayandırarak aktardığı haberinde, vatandaşlık verilenler arasında yabancı istihbarat teşkilatı ajanları, silah tüccarları ve El Kaide ile bağlantısı bulunanlar olduğunu öne sürdü.

Yabancı istihbarat teşkilatı ajanlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenli olarak ziyaret gerçekleştirdiği de iddialar arasında yer aldı.

Haberde, hangi yıllarda ve kimlere vatandaşlık verildiğiyle ilgili detaylar aktarılırken, durumun bugüne kadar tespit edilenden daha ciddi olduğu kaydedildi.

Rum kesiminde "yatırım karşılığı vatandaşlık" skandalı

AB üyesi GKRY, son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye, para karşılığında "altın pasaportlar", diğer ismiyle "yatırım karşılığı vatandaşlık" adı altında vatandaşlık verdi.

2013'te hayata geçirilen Kıbrıs Rum kesimi yatırım karşılığı vatandaşlık programına göre, GKRY vatandaşlığı için 2 milyon avro değerinde gayrimenkul satın almak ya da 2,5 milyon avroluk yatırım yapmak yeterliydi.

Uygulamaya göre, pasaport alacak kişilerin temiz bir sabıka kaydına sahip olmaları gerekmesine rağmen GKRY bu kriteri çok dikkate almadı.

Rum kesiminin büyük gelir elde ettiği altın pasaport uygulaması, AB tarafından da tepki görüyordu.

Bu uygulamadan başta Rusya ve Ukrayna vatandaşları olmak üzere çok sayıda ülkeden suç ve yolsuzlukla bağlantılı kişiler faydalandı.

Kıbrıs Rum kesimi pasaportları, AB üyeliğinden ötürü Avrupa'ya girişi kısıtlanan şahıslar için önemli olurken, bu pasaportları taşıyanlar, 27 Avrupa ülkesinde serbestçe seyahat edebiliyor, iş ve bankacılık işlemleri yapabiliyor.

Kıbrıs Rum kesiminin, yatırım karşılığı vatandaşlık programı sayesinde yaklaşık 7 milyar avro gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Rum kesiminde suça karışmış kişiler de yararlandığı için eleştirilen "yatırım karşılığı vatandaşlık" programı, 13 Ekim 2020'de sonlandırılmıştı.

GKRY'de "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris, 15 Ekim 2020'de istifa etmişti.