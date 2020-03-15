Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm geçiş kapılarını kapattı - Son Dakika
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm geçiş kapılarını kapattı

13 dakika önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), korona virüsü salgını nedeniyle kuzey ile güney arasındaki tüm sınır kapılarını 30 Mart'a kadar kapattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm geçiş kapılarını kapattı, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), korona virüsü salgını nedeniyle kuzey ile güney arasındaki tüm sınır kapılarını 30 Mart'a kadar kapattı.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, artan korona virüsü vakaları nedeniyle Türk tarafına yönelik tüm geçiş kapılarının bugün itibarı ile kapatıldığını duyurdu. Alınan kararın 30 Mart'a kadar geçerli olduğu belirtilirken, GKRY'de daimi ikameti bulunmayan Kıbrıslı Türkler geçiş kapılarından Rum tarafına geçemeyecek. Kuzey ve güney arasındaki geçiş kapıları, kararla Rum tarafında daimi


ikametgahı olmayanlara resmen kapatılmış oldu. - LEFKOŞA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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