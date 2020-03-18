Son Dakika › Güncel › Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm uçuşları durdurma kararı aldı - Son Dakika
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm uçuşları durdurma kararı aldı
6 saat önce
Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticari uçaklar dışında tum uçuşların durdurulacağını açıkladı.
Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticari uçaklar dışında tum uçuşların durdurulacağını açıkladı.
Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs'taki havaalanlarının sadece ülkeden kalkacak uçaklar için açık bulunacağını, 21 Mart tarihinden sonra yolcu taşıyan hiçbir uçağın ülkeye inişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Rum bakan, gıda vb. ürünleri taşıyan ticari uçakların bu yasaktan muaf olduğunu belirtilirken, kararın hangi tarihe kadar geçerli olacağını ise açıklamadı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
Son Dakika Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti