Güney Kıbrıs'ta 7 korona vakası daha - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ta 7 korona vakası daha

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 7 kişide daha korona virüs tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ta 7 korona vakası daha, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 7 kişide daha korona virüs tespit edildi.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı 7 korona virüs vakasının daha olduğunu açıkladı. 7 kişiden 5'inin daha önce coronavirüs olanlarla temas ettiği açıklandı. Beş kişi karantinaya alınırken diğer 2 kişi Limasol Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere'den geldi.


Güney Kıbrıs Rum Kesiminde toplam vaka sayısı 21 oldu. - LEFKOŞA

Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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