Güney Kıbrıs'ta 7 korona vakası daha - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 7 kişide daha korona virüs tespit edildi.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı 7 korona virüs vakasının daha olduğunu açıkladı. 7 kişiden 5'inin daha önce coronavirüs olanlarla temas ettiği açıklandı. Beş kişi karantinaya alınırken diğer 2 kişi Limasol Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere'den geldi.



Güney Kıbrıs Rum Kesiminde toplam vaka sayısı 21 oldu. - LEFKOŞA