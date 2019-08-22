Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü'nden ilk ölüm
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Güney Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü'nden ilk ölüm

1 saat önce

Güney Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü'nden 1 kişi hayatını kaybetmesiyle ada genelinde virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Güney Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü'nden ilk ölüm, System.String[]

Güney Kıbrıs'ta Batı Nil Virüsü'nden 1 kişi hayatını kaybetmesiyle ada genelinde virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Batı Nil Virüsü'nden 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı bir kişinin daha Batı Nil Virüsü'nden hayatını kaybettiğini açıkladı.


Rum Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetlerinin açıklamasına göre, Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 16 Ağustos 2019 tarihine kadar 4'ü Güney Lefkoşa'da 4'ü Mağusa Bölgesi'nde, 1'i de Larnaka'da olmak üzere 9 Batı Nil Virüsü vakasının olduğu kaydedildi. Virüsün tespit edildiği 2 kişinin durumunun ciddi olduğu ve tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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