Güney Kıbrıs'ta bütçe krizi - Son Dakika

Güney Kıbrıs'ta bütçe krizi

18.12.2020 19:59
Güney Kıbrıs'ta bütçe krizi, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 2021 Yılı Mali Bütçesi siyasi partilerin anlaşamaması üzerine Meclis'ten gerekli onayı alamadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 2021 Yılı Mali Bütçesi siyasi partilerin anlaşamaması üzerine Meclis'ten gerekli onayı alamadı. Öte yandan, Rum tarafının sipariş ettiği Pfizer ve BioNTech'in aşılarının ilk teslimi tarihi olan Aralık ayında sıkıntı yaşanmadığı öğrenilirken, Ocak ayı ile ilgili ise problem olabileceği ifade edildi.

Altın pasaport skandalı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) pahalıya mal oldu. Rum Yönetimi'nin 2021 Yılı Mali Bütçesi siyasi partilerin anlaşamaması üzerine Meclis'ten gerekli onayı alamadı. Rum tarafının sipariş ettiği Pfizer ve BioNTech'in aşılarının ilk teslimi tarihi olan Aralık ayında sıkıntı yaşanmadığı öğrenilirken, Ocak ayı ile ilgili ise problem olabileceği ifade edildi. Öte yandan gelecek olan aşılardan vurulacak olan ilk isimlerden birinin de Rum Lider Nikos Anastasiades olacağı belirtildi.

BÜTÇE KRİZİ PATLAK VERDİEkonomik kriz ve Covid-19 pandemisinin altında ezilen Güney Kıbrıs'ta şimdi de bütçe krizi patlak verdi. Rum yönetiminin, "altın pasaport" olarak da anılan yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasıyla ilgili listeyi Rum Yönetimi Lideri Anastasiades'in Başsavcılık görüşüne rağmen Sayıştay Başkanlığı'na vermeyi reddetmesi nedeniyle DİKO'nun başını çektiği bir grubun olumsuz oy vermesi nedeniyle 2021 yılı bütçesi meclisten geçmedi. DİKO, AKEL, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve Bağımsızlar tarafından 29 olumsuz oy kullanması ile Güney Kıbrıs tarihinde ilk kez yaşanan bu gelişme, Rum gazetelerinin manşetlerinde yer buldu. Alithia "Vatandaşları Cezalandırdılar" başlığıyla manşetten, "Bütçesiz Devlet" başlığıyla da iç sayfasından aktardığı haberinde bütçenin meclisten, küresel pandeminin neden olduğu olağanüstü durum ve Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin tavan yaptığı bir dönemde geçmediğine dikkat çekti. Haberde Rum yönetiminin, bütçenin Ocak ayı içerisinde meclisten onay almasını sağlamak maksadıyla bugünden itibaren siyasi partiler ile temas turlarına yeniden başlayacağı kaydedilirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in "DİKO'nun şantajını vatandaşların ödemesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek DİKO ile diyalog kapısını kapattığına dikkat çekildi.BÜTÇE AŞILARIN GELİŞİNİ SIKINTIYA SOKTUÖte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşanan bütçe krizi Ocak ayında teslim alınması beklenen Covid-19 aşılarının adaya gelmesini tehlikeye soktu. Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou yaptığı açıklamada, 2021 devlet bütçesinin parlamento tarafından reddedilmesinin aşıların ilk aşamasını etkilemeyeceğini ancak Ocak ayında yapılacak teslimatlarda bir sorun olabileceğini ifade etti.RUM LİDER ANASTASİADES İLK AŞILANANLARDAN OLACAK

Avrupa ülkeleri aynı anda 27 Aralık'ta Güney Kıbrıs'ta Covid-19 aşıları yapılmaya başlıyor. Kıbrıs Rum Yönetimi hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos, Rum Lider Nikos Anastasiades'in Covid-19'a karşı aşılanacak ilk kişiler arasında olacağını açıkladı.74 yaşındaki Anastasiadis'e aşının Güney Kıbrıs'a gelmesinden hemen sonra yapılacağını duyurdu.


Güney Kıbrıs'ta bütçe krizi
Güney Kıbrıs'ta bütçe krizi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs, Ocak, Rum, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Güney Kıbrıs'ta bütçe krizi - Son Dakika Dünya


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