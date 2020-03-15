Güney Kıbrıs'ta da korona virüs vaka sayısı 33 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kıbrıs'ta da korona virüs vaka sayısı 33 oldu - Son Dakika

Güney Kıbrıs'ta da korona virüs vaka sayısı 33 oldu

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde korona virüsü vaka sayısı 33'e yükseldi.

Güney Kıbrıs'ta da korona virüs vaka sayısı 33 oldu, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde korona virüsü vaka sayısı 33'e yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde ilk korona virüsü vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte salgın hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 26 pozitif korona virüsü vakasının görüldüğü açıklamasının ardından Rum Sağlık Bakanlığı 7 kişide daha korona virüs teşhisi tespit edildiğini, yeni tanılarla birlikte bu sayının 33'e yükseldiğini duyurdu.

(İHA)

Güney Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Son Dakika Haberleri
04:04 ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor
03:56 Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron'un partisi
03:22 Guatemala'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
03:18 Aden'de BAE'ye bağlı hapisanelerde tutulan Yemenliler açlık grevine başladı
03:12 Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 04:53:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kıbrıs'ta da korona virüs vaka sayısı 33 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]