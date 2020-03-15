Güney Kıbrıs'ta da korona virüs vaka sayısı 33 oldu - Son Dakika

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Güney Kıbrıs'ta da korona virüs vaka sayısı 33 oldu
6 saat önce
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde korona virüsü vaka sayısı 33'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde korona virüsü vaka sayısı 33'e yükseldi.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde ilk korona virüsü vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte salgın hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 26 pozitif korona virüsü vakasının görüldüğü açıklamasının ardından Rum Sağlık Bakanlığı 7 kişide daha korona virüs teşhisi tespit edildiğini, yeni tanılarla birlikte bu sayının 33'e yükseldiğini duyurdu.
(İHA)
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