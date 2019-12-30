Güney Kıbrıs'ta domuz gribi alarmı - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 27 çocuk domuz gribi semptomlarıyla tedavi altına alındı.



Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde domuz gribi vakaları görülmeye başladı. Limasol kentinde 27 çocuk domuz gribi semptomlarıyla müracaat ettiği devlet hastanesinde tedavi altına alınırken, çocukların 3'ünde domuz gribi tespit edildi.



Kıbrıs'ta havaların soğumasıyla birlikte grip semptomlarında artış görüldüğü ve geçtiğimiz haftadan bu yana Rum Kesimi'nin Limasol kenti ile KKTC'nin Lefkoşa kentinde hastanelere çok sayıda müracaat olduğu öğrenildi. - LİMASOL