Güney Kıbrıs'ta Domuz Gribinden 8 Kişi Öldü

Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi vakası nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde domuz gribi vakası nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.



Limasol Genel Hastanesi'nde dün bir kişinin hayatını kaybetmesiyle, domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki bir Rum vatandaşı öldü. 1 Aralık 2018'den bugüne kadar domuz gribinden ölenlerin sayısı 8'e çıktı.



Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık 2018'den bugüne kadar 47 ciddi vakanın kaydedildiğini, bunlardan 11'inin tedavisinin sürdüğünü, 8'inin öldüğünü, geriye kalanının ise taburcu edildiğini açıkladı.



Domuz gribi belirtilerinin diğer mevsimsel gripten farklı olmadığını vurgulayan uzmanlar, grip belirtilerinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Uzmanlar H1N1 virüsünün, öksürme ve hapşırma şeklinde ağızdan çıkan damlacıklar sonucu diğer griplerle aynı şekilde insandan insana yayılabildiğini söyleyerek bu damlacıkların teması ile ağız ve burun yollarıyla hastalığın kolayca kişiden kişiye bulaştığını belirtti. - LEFKOŞA

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