Güney Kıbrıs'ta Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi
17 dakika önce
GÜNEY Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
GÜNEY Kıbrıs
'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saat içerisinde üç kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiği; bu ölümlerle birlikte gripten ölenlerin sayısının 12'e yükseldiği kaydedildi.
Bakanlık, 1 Aralık
2018'den bugüne kadar da 56 kişinin domuz gribinden dolayı tedavi gördüğünü açıkladı. Rum medyası da, hastalarının sayılarının arttığını ve yeni ölümlerin olabileceğini yazdı. KKTC
ÖNLEMLER ALDI
Dün DHA
'ya açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Sağlık Bakanı Filiz Besim
de, " Kuzey Kıbrıs
'ta gerekli tüm önlemleri aldık. Güney Kıbrıs
dahil tüm ülkelerdeki vakaları yakından takip ediyor, sonucuna göre de önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar domuz gribinden bir kaybımız yok" demişti. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:04 Kaynak: DHA
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