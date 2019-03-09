Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

Güney Kıbrıs'ta Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

1 saat önce

- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde domuz gribiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Güney Kıbrıs'ta Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi, System.String[]
- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde domuz gribiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Domuz gribi nedeniyle tedavisi süren 4 kişinin de hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta, 1 Aralık 2018'den bugüne kadar da 100'e yakın kişi domuz gribinden dolayı tedavi gördü. 

DHA'ya açıklama yapan  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Filiz Besim de, "Kuzey Kıbrıs'ta gerekli tüm önlemleri aldık. Güney Kıbrıs dahil tüm ülkelerdeki vakaları yakından takip ediyor, sonucuna göre de önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar domuz gribinden bir kaybımız yok" demişti. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:25 Kaynak: DHA

Dünya
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