Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü - Son Dakika

Güney Kıbrıs'ta halk sokağa döküldü
29.10.2020 15:49
GÜNEY Kıbrıs'ın Limasol kentinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdi.
GÜNEY Kıbrıs'ın Limasol kentinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdi.
Güney Kıbrıs'ın Limasol kenti savaş alanına döndü. Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüs önlemlerindeki yetersizlik ve yolsuzlukları protesto eden halk, sokakları savaş alanına çevirdiParkta toplanan yüzlerce kişi ilk önce belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Polis protestoculara engel olmak istedi ancak, protestocular polise molotof kokteyli ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda göstericiler bir polis aracını ateşe verdi. Polis zaman zaman havaya ateş açtı. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta şu ana kadar 3 bin 930 vaka tespit edildi.
- Karahasan
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