Güney Kıbrıs'ta hipodromda kaza: 3 jokey yaralandı - Son Dakika

Güney Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'daki hipodromda geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 2'inci koşuda yaşanan zincirleme kaza izleyenleri korkuttu. Talihsiz kazada 3 jokey yaralanırken, 2 atın da uyutulduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'daki hipodromda geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 2'inci koşuda zincirleme kaza meydana geldi. Olay, Pazar günü gerçekleştirilen 400 metre koşu sırasında yaralanarak jokeyiyle yere düşen ata, arkadan gelen atların çarptığı, kazanın iki at ve beş jokeyin düşmeleriyle yaşandı.

3 JOKEY HASTANELİK OLDU

Attan düşen beş jokeyden üçü hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Jokeylerin vücutlarında kırıklar tespit edildiği kazaya karışan 2 atın ise, sahiplerinin onayı ile uyutulduğu ifade edildi. Rum yetkililerin yaşanan kazaya ilişkin araştırma başlattığı açıklandı. Öte yandan yetkililer, kazanın ülke tarihinde ilk kez yaşandığını belirtti.