Güney Kıbrıs'ta Kabus Yayılıyor: 13 Ölü
24 dakika önce
Güney Kıbrıs'ta domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Güney Kıbrıs
'ta domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Güney Kıbrıs'ta halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeni ile yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı
, 1 Aralık
2018'den bu yana 47 ciddi vaka kaydedildiğini, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde şu anda 11 ciddi vakanın bulunduğu, bunlardan 13'ünün öldüğünü, geriye kalanların ise taburcu edildiğini duyurdu.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:56 Kaynak: İHA
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