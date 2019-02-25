Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta Kabus Yayılıyor: 13 Ölü

Güney Kıbrıs'ta Kabus Yayılıyor: 13 Ölü

24 dakika önce

Güney Kıbrıs'ta domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Güney Kıbrıs'ta Kabus Yayılıyor: 13 Ölü, System.String[]
Güney Kıbrıs'ta domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Güney Kıbrıs'ta halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeni ile yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki bir kadının bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık 2018'den bu yana 47 ciddi vaka kaydedildiğini, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde şu anda 11 ciddi vakanın bulunduğu, bunlardan 13'ünün öldüğünü, geriye kalanların ise taburcu edildiğini duyurdu.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:56 Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Profesör, "Eşimden Ayrılmamı İstedi" Deyip Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçakladı Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi

Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 20:20:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta Kabus Yayılıyor: 13 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]