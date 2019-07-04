Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto
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Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto

29 dakika önce

GÜNEY Kıbrıs'ta, Rum Teğmen Nikos Metaksas'ın birlikte olduğu 5 kadını boğarak öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından 26 yaşındaki bir kadın da eski sevgilisi tarafından öldürülünce kadınlar sokağa çıktı.

Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto, System.String[]
GÜNEY Kıbrıs'ta, Rum Teğmen Nikos Metaksas'ın birlikte olduğu 5 kadını boğarak öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından 26 yaşındaki bir kadın da eski sevgilisi tarafından öldürülünce kadınlar sokağa çıktı.
Sofia Zinonos isimlı kadının öldürülmesi sonrasında Güney Kıbrıs'taki kadın örgütleri, kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Eylemde cinayet kurbanı kadınların 'kanını simgeleyen' kırmızı ayakkabılar kaldırıma dizildi. 'Daha nereye kadar' pankartlarıyla sokağa çıkan kadınlar, cinayetlerin bir an önce engellenmesi gerektiğini ifade etti. Kadınların yanına gelen Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis de kadınların korunması ve eksiklerin giderilmesi için tüm çabayı göstereceği sözünü verdi. Kadınlar da, "aşk zarar vermemeli" sloganları eşliğinde emniyetin önünden ayrıldı.
SON 20 YILDA 37 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
Güney Kıbrıs'ta seri katil olduğu ortaya çıkan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas, birlikte olduğu 5 kadını öldürdükten sonra bavullarla ülkedeki farklı göllere atmış, bu kadınlardan 2'sinin çocuklarını da öldürmüştü. Rum Subay, 7 kez ağırlaştırılmış mühebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçen hafta da Petros Papandoniu, tartıştığı eski sevgilisi Sofia Zinonos'u öldürüp, intihar etmişti. 
Güney Kıbrıs'ta son 20 yılda 37 kadın cinayete kurban gitti.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
Dünya
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