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Güney Kıbrıs'ta "kırmızı ayakkabılı" protesto

1 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde faaliyet yürüten bazı kadın hakları örgütleri 2000 yılından beri 37 kadının çeşitli şekillerde cinayete kurban gittiğine dikkat çekerek, Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde kırmızı ayakkabılı protesto gösterisi düzenledi.

Güney Kıbrıs'ta
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde faaliyet yürüten bazı kadın hakları örgütleri 2000 yılından beri 37 kadının çeşitli şekillerde cinayete kurban gittiğine dikkat çekerek, Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde kırmızı ayakkabılı protesto gösterisi düzenledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde faaliyet yürüten bazı kadın hakları örgütleri, son 19 yılda 37 kadının cinayete kurban gittiğini duyurmak için Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. 37 kadının şiddet uygulanarak öldürülmesini protesto eden eylemci kadınlar, 37 kadının kanını simgeleyen kırmızı ayakkabıları emniyet müdürlüğünün önündeki kaldırıma dizdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki insan hakları örgütleri, seri cinayetlerin çözülmesini ve geçtiğimiz hafta 26 yaşındaki Sophia Zenon'un eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinin ardından toplumda infiale neden olan cinayetler konusunda acil tedbirlerin alınmasını istiyor. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs, 3. Sayfa
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