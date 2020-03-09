Güney Kıbrıs'ta koronavirüs alarmı: Askeri bölük ve polis merkezi karantina altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kıbrıs'ta koronavirüs alarmı: Askeri bölük ve polis merkezi karantina altına alındı - Son Dakika Dünya

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs alarmı: Askeri bölük ve polis merkezi karantina altına alındı

7 saat önce

GÜNEY Kıbrıs'ta koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle bir askeri bölük ile bir polis merkezi karantina altına alındı.

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs alarmı: Askeri bölük ve polis merkezi karantina altına alındı, System.String[]

GÜNEY Kıbrıs'ta koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle bir askeri bölük ile bir polis merkezi karantina altına alındı.

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'nın Athalassa bölgesinde bulunan askeri üste koronavirüs nedeniyle alarm verildi. Koronavirüsü şüphesi, bölükte askerlik yapan bir personelin Yunanistan'a gitmesinden sonra meydana geldi. Askeri personel, izin dönüşünde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine Rum Savunma Bakanlığı, tüm bölüğün karantina altına alınması talimatı verdi. Bölükte görevli personelin de gözlem altında olduğu belirtildi.

POLİS MERKEZİ DE KARANTİNADA

Askeri bölüğün karantinaya alınmasının ardından Lefkoşa'nın merkezinde bulunan bir polis merkezi de karantina altına alındı. 20 yaşındaki bir polis, koronavirüs şüphesiyle Rum devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis merkezi kapatılırken, görevli polisler de karantina altına alındı. Polislerin evlerinde de dezenfekte yapıldı. Yapılan dezenfekteden sonra polis merkezi yeniden açıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
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