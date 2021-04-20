Güney Kıbrıs'ta tanık koruma programındaki işbirlikçi öldürüldü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde tanık koruma programında yer alan 34 yaşındaki Marios "Mariouthkias" Georgiou, dün akşam Larnaka'da sahil yolunda aracının kurşunlanması sonucu öldürüldü.

GKRY'de tanık koruma programında yer alan Georgiou, Larnaka'da sahil yolunda aracının kurşunlanması sonucu hayatını kaybetti. Lamborghini marka aracının içinde öldürülen Marios Georgiou'nun, saldırıya uğradığı sırada araçta yalnız olduğu öğrenildi. Rum polisi, Georgiou'nun başından ve kollarından vurulduğunu, ancak atılan kurşun sayısının net olarak bilinmediğini açıkladı. Rum medyası, saldırının, Georgiou'nun aracıyla spor salonunda eve dönüş yaptığı sırada düzenlendiğini bildirdi. Öte yandan, Georgiou'nun vurulmasıyla aracın çukura düştüğü ifade edildi.

HAPİS CEZASININ ARDINDAN TANIK KORUMA PROGRAMINA ALINMIŞTI

2019 yılında bir uyuşturucu davasıyla ilgili olarak tutuklanan Marios Gerogiou, polisle işbirliği yaptıktan sonra komplo suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra tanık koruma programına girmişti. Rum polisi, Gerogiou'ya yönelik ölüm tehditlerinin farkında olduklarını, müfettişlerin bir suç örgütünün saldırısından şüphelendiğini ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı. Larnaka polisinin olayla ilgili geniş çapta soruşturması devam ediyor.