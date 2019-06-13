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Güney Kıbrıs'ta turistler korku içinde

1 saat önce

Güney Kıbrıs'ta yaşanan tarihin ilk seri katil vakası ülkede yaşayanları ve turistleri tedirgin ediyor.

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Güney Kıbrıs'ta yaşanan tarihin ilk seri katil vakası ülkede yaşayanları ve turistleri tedirgin ediyor. Kıbrıslı Rum Subayı Nikos Metaksas'ın 5 kadın ve 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf ettiği cinayetler, Güney Kıbrıs Adalet Bakanı Yannis Nikolau'nun istifasına neden oldu.

Seri cinayetler ülkede evlerde hizmetçilik ya da temizlik işi yapan göçmen kadınlara yönelik istismar tartışmalarını gündeme getirirken, Güney Kıbrıs'ta turistler korku içinde. Nikos Metaksas'ın 2 çocuk ve 5 kadını öldürdüğü seri cinayetle ilgili olarak son kurban 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius'in de cesedi bulundu.

Polis ekipleri Lefkoşa'nın güneybatısındaki Memi Gölü'nde yaptığı aramada ilk öldürdüğü kadının 6 yaşındaki kızına ait olduğu düşünülen çürümüş bir çocuk cesedi kalıntıları buldu. Kıbrıslı Rum subay açılan soruşturma kapsamında Nisan ayında gözaltına alınırken, polise verdiği ifadede korkunç detaylar ortaya çıktı. 35 yaşındaki Rum Subay, öldürdüğü 3 kişinin cesedini bavula koyarak zehirli göle attığını itiraf etti. Metaksas'ın hedef aldığı kurbanları ülkeye başka ülkeden çalışmak için gelen göçmenlerden oluşuyor.

Yaşanan olayların ardından Güney Kıbrıs Adalet Bakanı Yannis Nikolau, " Cumhurbaşkanı'na siyasi açıdan hassas nedenlerden istifamı bildirdim" açıklamasında bulunmuştu. Adalet Bakanı Nikolau, yaşananlar üzerine Mayıs ayında istifasını sundu ve görevden alındı. Yetkililer ise cinayete kurban giden kişileri bulmak amacıyla İngiltere ve İsrail'den uzman yardımı istedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs, Güncel
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