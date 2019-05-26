Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta Türk üye Kızılyürek, AP'ye girdi

Güney Kıbrıs'ta Türk üye Kızılyürek, AP'ye girdi

3 saat önce

GÜNEY Kıbrıs'ta yapılan Avrupa Parlementosu seçimlerinde bir ilk yaşandı.

Güney Kıbrıs'ta Türk üye Kızılyürek, AP'ye girdi, System.String[]
GÜNEY Kıbrıs'ta yapılan Avrupa Parlementosu seçimlerinde bir ilk yaşandı. Seçimi kazanan Niyazi Kızılyürek, Rum kesiminden AP'ye giren ilk Kıbrıslı Türk oldu. 
Güney Kıbrıs'ta bugün 72 adayın yarıştığı AP'ye gönderilecek 6 üye için seçim heyecanı yaşandı. Yapılan seçimlerde, Anastasiadis'in partisi DİSİ birinci, AKEL ise ikinci oldu. 5 bin 604 Kıbrıslı Türk'ün oy kullandığı seçimlerde, katılım oranı ise yüzde 42.8 oldu. Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek'ün, Rum Ana muhalefet partisi AKEL'den aday olduğu seçimlerde bir ilk yaşandı. Niyazi Kızılyürek, 6 üyeden biri seçilerek AP'ye giren ilk Kıbrıslı Türk olmayı başardı. AKEL kontenjanından AP'ye girmeyi başaran Kızılyürek, seçim başarısını Kıbrıslı Türk gazetecilerle birlikte kutladı. 
Öte yandan, Kızılyürek, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in de 'danışman' ekibi arasında yer alıyor.


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:16 Kaynak: DHA
Niyazi Kızılyürek, Güney Kıbrıs, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışmalar Başladı! Van'a 50 Fabrika Kurulacak Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı'dan Cesur Paylaşım Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:04:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta Türk üye Kızılyürek, AP'ye girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]