Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu

55 dakika önce

Güney Kıbrıs'ta bir subayın seri katil olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kırmızı Göl'de yapılan aramada valiz içinde bir ceset daha bulundu.

Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu, System.String[]
Güney Kıbrıs'ta bir subayın seri katil olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Kırmızı Göl'de yapılan aramada valiz içinde bir ceset daha bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Rum milli muhafız ordusunda subay olarak görevli seri katil Nikos Metaksas, tümü yabancı kökenli 7 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, arama çalışmaları kapsamında Mitsero madenindeki 'Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde 6'ncı cesede daha ulaşıldı. Rum polisi bugün yapılan aramalarda Kırmızı Göl'de dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında, içerisinde ceset bulunan üçüncü valizi tespit ettiklerini duyurdu.

Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valtez'e ait olduğu belirtiliyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp iken Kırmızı Göl'de bulunan ceset sayısı 3 olarak belirtildi.

Seri katil Nikos Metaksas, kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra bavula koyduğunu ve üç cesedi göle attığını itiraf etmiş ve bavulların dibe batması için de cesetlerin yanına taş yüklediğini söylemişti. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı 6 aylık hamile kadın, amcası tarafından sokak ortasında darp edildi Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6. kurbanı bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]