Güney Kıbrıs'tan AP'ye Türk milletvekili
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Güney Kıbrıs'ya ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden aday gösterilen Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentona girmeye hak kazandı.
Güney Kıbrıs
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
'ya ana muhalefetteki Emekçi
Halkın İlerici Partisinden aday gösterilen Niyazi Kızılyürek Avrupa
Parlamentona girmeye hak kazandı.
Güney Kıbrıslılar Avrupa Parlamentosu'ndaki 6 sandalye için sandık başına gitti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ki yapılan seçimlerde, Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis
'in Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) birinci olurken, Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL)sırada yer aldı. Ana muhalefetteki Emekçi Halkın İlerici Partisinden (AKEL) Avrupa Parlamentosu için aday olan Niyazi Kızılyürek, seçimlerden galip ayrıldı. Kızılyürek Avrupa Parlamentosuna giren ilk Kıbrıslı Türk oldu. - LEFKOŞA
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