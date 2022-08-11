Güney Kıbrıs'tan Azerbaycan'a KKTC notası

Güney Kıbrıs, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye'de Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile görüşmesini kınadı. Tatar ise KKTC'nin öneminin arttığını söyledi.AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile görüşmesini kınayarak Azerbaycan'a nota verdi. Aliyev, dünyada sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Salı günü Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları kapsamında bir araya gelmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamada, Aliyev ve Tatar'ın buluşmasının "hayal kırıklığı ve üzüntüyle" karşılandığı belirtilerek Azerbaycan hükümetinden bu konuda "düzeltici adımlar" atılması istendi.

"AB ortaklık anlaşması" tehdidi

Bakanlık, söz konusu görüşmenin, Kıbrıs'ın kuzeyinde Türk devletinin ilanını kınayan onlarca yıllık BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali niteliğinde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Azerbaycan'ın "Kıbrıslı Türklerin taleplerine vereceği desteğin, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile müzakere ettiği ortaklık anlaşmasını baltalayacağı" uyarısında bulundu. Bu tür bir anlaşmanın hayata geçebilmesi için, AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de onayı gerekiyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmayı hedefleyen AB, Temmuz ayında, Azerbaycan'dan satın alınan doğal gaz miktarını iki katına çıkarmak üzere Bakü ile anlaşmaya varmıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan ile "yeni bir ortaklığın temelini attıklarını" söylemişti.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, Çarşamba günü Karaman'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada KKTC'nin bölgesel öneminin giderek arttığını belirterek " Doğu Akdeniz'deki alanın korunmasında KKTC'nin statüsünün zaman içerisinde daha da yükseldiğini görüyoruz" diye konuşmuştu.