Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye "Oruç Reis" tehdidi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışmalara başlamasına yönelik yankılar devam ediyor. Panikte olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlamak üzere dün sabah saatlerinde yola çıkan Oruç Reis araştırma Navtex bölgesine girdi. Oruç Reis'e 5 fırkateynin eşlik ettiği görülürken, paniğe kapılan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ardı ardına açıklamalar yer aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Oruç Reis'in yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu iddia etti. Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti

'BÖLGEYİ TERK EDİN' ÇAĞRISI

Haberde Yunanistan silahlı kuvvetlerinin yüksek düzeyde alarmda olduğu belirtildi. Yunan savaş gemilerinin de Türk gemilerinin hareketlerini takip ettiği ve Türk gemilerinin kaptanlarına her 15 dakikada bir 'Yunan kıta sahanlığını terk edin' yönünde çağrı yaptığı ifade edildi.