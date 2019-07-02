Güney Kıbrıs Türkiye ile ortaklık yapan 3 sondaj firmasına yasal işlem başlattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye adına adanın batı kıyılarında doğal gaz arayan üç firmaya 'adanın kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle' yasal işlem başlattığını duyurdu.Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu şirketlerin ismini açıklamazken firmaların Türk menşeli olmadıklarını söyledi. Adı açıklanmayan bir Rum yetkili, adanın batı açıklarında sondaj çalışmaları yapan Yavuz gemisini de aynı işleme tabi tutacaklarını kaydetti. Rum kesimi yetkilisi ayrıca "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerle ilgili zaten yasal işlemleri başlatmıştık" dedi.