Güney Kıbrıs Türkiye'nin sondaj çalışmalarını takip etmek için İsrail'den İHA satın aldı

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini gözlemlemek amacıyla İsrail'den dört adet insansız hava aracı satın aldı.



İsrailli Aeronautics firmasının ürettiği İHA'larla, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki doğal gaz arama faaliyetlerini gözlemlemek için kullanılacağı belirtildi. Firma, müşteri gizliliğini gerekçe göstererek satışa ilişkin bilgi vermezken, yerel basın İHA'ların toplam fiyatının 13 milyon euro olduğunu yazdı.