Güney Kıbrıs: Türkiye son sondaj çalışması için teknik veri çalmış olabilir

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Türkiye'nin, enerji şirketleri Eni ve Total'in Kıbrıs'ın güneyindeki belirli bölgelere sondaj gemilerini göndermek üzere ayarlanmış teknik verilerini çalmış olabileceğini öne sürdü.



Koushos çarşamba günü yaptığı açıklamada, son doğalgaz arama çalışması öncesi Türkiye'nin sondaj gemisini belirli hedefe yönlendirmesine yardımcı olacak verilere el koyduğunu düşündüklerini ancak Kıbrıslı yetkililerin elinde henüz kesin bir kanıt olmadığını söyledi.