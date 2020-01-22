Güney Kıbrıs: Türkiye son sondaj çalışması için teknik veri çalmış olabilir - Son Dakika
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Güney Kıbrıs: Türkiye son sondaj çalışması için teknik veri çalmış olabilir

6 saat önce

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Türkiye'nin, enerji şirketleri Eni ve Total'in Kıbrıs'ın güneyindeki belirli bölgelere sondaj gemilerini göndermek üzere ayarlanmış teknik verilerini çalmış olabileceğini öne sürdü.

Güney Kıbrıs: Türkiye son sondaj çalışması için teknik veri çalmış olabilir, System.String[]

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Türkiye'nin, enerji şirketleri Eni ve Total'in Kıbrıs'ın güneyindeki belirli bölgelere sondaj gemilerini göndermek üzere ayarlanmış teknik verilerini çalmış olabileceğini öne sürdü.


Koushos çarşamba günü yaptığı açıklamada, son doğalgaz arama çalışması öncesi Türkiye'nin sondaj gemisini belirli hedefe yönlendirmesine yardımcı olacak verilere el koyduğunu düşündüklerini ancak Kıbrıslı yetkililerin elinde henüz kesin bir kanıt olmadığını söyledi.

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Güney Kıbrıs, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:18 
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