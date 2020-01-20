Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet' - Son Dakika Dünya

Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet'

6 saat önce

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi uluslararası hukuk kurallarına uymayan bir 'korsan devlet' olarak niteledi.

Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet', System.String[]

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan bir 'korsan devlet' olarak niteledi.


Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'deki ülkeler arasında ortaya çıkan enerji temelli ortaklıklar karşısında Türkiye'nin tek başına hareket ederek 'uluslararası yasa dışılık yolunu' seçtiği ifade edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye genelinde acil 41 bin eleman aranıyor
Somali, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları için Türkiye'ye ortaklık teklifinde bulundu DEİK Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü'den 500 milyar dolarlık ihracat hedefi vurgusu Yangınlarla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]