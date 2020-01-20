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Güney Kıbrıs: Türkiye uluslararası hukuka hiçe sayan 'korsan bir devlet'
6 saat önce
Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi uluslararası hukuk kurallarına uymayan bir 'korsan devlet' olarak niteledi.
Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan bir 'korsan devlet' olarak niteledi.
Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'deki ülkeler arasında ortaya çıkan enerji temelli ortaklıklar karşısında Türkiye'nin tek başına hareket ederek 'uluslararası yasa dışılık yolunu' seçtiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:46
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