'Güney Kıbrıs, Türkiye'ye tavır almayan AB'ye karşı Rusya yaptırımlarını bloke ediyor'

Güney Kıbrıs yönetiminin Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki Moskova yanlısı yetkililere yönelik AB yaptırımlarının uygulanmasını engellediği bildirildi.



Rum tarafının, Brüksel'i Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması yapan Türkiye'ye karşı daha sert tutum almaya zorlamak amacıyla bu yola başvurduğu ifade edildi.