Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs, Türkiye'yi Adada Sondaj Yaptığı Gerekçesiyle BM'ye Şikayet Etti

Güney Kıbrıs, Türkiye'yi Adada Sondaj Yaptığı Gerekçesiyle BM'ye Şikayet Etti

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin Kıbrıs Adası etrafında Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ) sınırları içerisindeki hidrokarbon keşif faaliyetlerini Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet etti. Rum Kesimi, söz konusu Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığını tek taraflı olarak ilan etmişti. Konuyla ilgili olarak Güney Kıbrıs BM Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio […]The post Güney Kıbrıs, Türkiye’yi adada sondaj yaptığı gerekçesiyle BM’ye şikayet etti appeared first on Enerji Enstitüsü.

Güney Kıbrıs, Türkiye'yi Adada Sondaj Yaptığı Gerekçesiyle BM'ye Şikayet Etti, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin Kıbrıs Adası etrafında Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ) sınırları içerisindeki hidrokarbon keşif faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etti.

Rum Kesimi, söz konusu Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığını tek taraflı olarak ilan etmişti. Konuyla ilgili olarak Güney Kıbrıs BM Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. Salı sabahı kamuya duyurulan mektupta Türkiye'nin 1, 8, 9 ve 12'inci bölgelerde sismik sondaj yaptığı, ancak Kıbrıs Rum yönetiminin bu bölgelerdeki çalışma lisansını enerji devleri Total ve Eni'ye verdiği belirtildi. Mektupya ayrıca 8 ve 9'uncu bölgelerde ise petrol ve doğal gaz çıkarımı için yine adı geçen iki şirkete izin verildiği vurgulandı.

Korniliou bunun yanında, Türkiye'nin uluslararası yasaları çiğnediğini iddia ederek Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ifade etti. Mektupta özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin askıya alındığı belirtildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:10 

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