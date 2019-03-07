Güney Kıbrıs, Türkiye'yi Adada Sondaj Yaptığı Gerekçesiyle BM'ye Şikayet Etti
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin Kıbrıs Adası etrafında Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ) sınırları içerisindeki hidrokarbon keşif faaliyetlerini Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet etti. Rum Kesimi, söz konusu Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığını tek taraflı olarak ilan etmişti. Konuyla ilgili olarak Güney Kıbrıs BM Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio […]The post Güney Kıbrıs, Türkiye’yi adada sondaj yaptığı gerekçesiyle BM’ye şikayet etti appeared first on Enerji Enstitüsü.
Avrupa Birliği
(AB
) üyesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi
, Türkiye
'nin Kıbrıs Adası etrafında Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ) sınırları içerisindeki hidrokarbon keşif faaliyetlerini Birleşmiş Milletler
'e (BM
) şikayet etti.
Rum Kesimi, söz konusu Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığını tek taraflı olarak ilan etmişti. Konuyla ilgili olarak Güney Kıbrıs
BM Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
'e bir mektup gönderdi. Salı sabahı kamuya duyurulan mektupta Türkiye'nin 1, 8, 9 ve 12'inci bölgelerde sismik sondaj yaptığı, ancak Kıbrıs Rum yönetiminin bu bölgelerdeki çalışma lisansını enerji devleri Total ve Eni'ye verdiği belirtildi. Mektupya ayrıca 8 ve 9'uncu bölgelerde ise petrol ve doğal gaz çıkarımı için yine adı geçen iki şirkete izin verildiği vurgulandı.
Korniliou bunun yanında, Türkiye'nin uluslararası yasaları çiğnediğini iddia ederek Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ifade etti. Mektupta özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin askıya alındığı belirtildi.
The post Güney Kıbrıs, Türkiye'yi adada sondaj yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etti
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:10
80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü
Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam
Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz