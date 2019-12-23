Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail gelecek ay Eastmed anlaşmasını imzalayacak - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail, 2 Ocak 2020'de Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için bir anlaşma imzalayacak.

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, yaptığı açıklamada, Atina'da düzenlenecek imza törenine Rum Lider Nikos Anastasiadis'in katılacağını bildirdi.

Törende, Anastasiadis'in yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da hazır bulunacak.

Anlaşmanın, İtalya'nın da imzalamasının ardından nihai halini alacağı belirtiliyor.

Eastmed projesiyle, Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması hedefleniyor.