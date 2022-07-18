Güney Kore, 2 balıkçının 2019'da Kuzey'e iadesini araştırıyor

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2019'da 2 Kuzey Koreli balıkçının iadesiyle ilgili soruşturma başlattı.
Yonhap haber ajansına göre, Bakanlık, 2 Kuzey Koreli balıkçının 2019'da ülkelerine geri gönderilmelerini içeren görüntüleri yayınladı.
Bakanlık yetkilisince çekilen 4 dakikalık videoda, iade esnasında balıkçılardan birinin direnme görüntüleri yer aldı.
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in hükümeti, 7 Kasım 2019'da bir hafta önce Doğu Denizi sınırı yakınında yakalanan 2 Kuzey Koreliyi 16 mürettebat üyesini öldürdüklerini itiraf ettiklerini belirterek, ülkelerine geri göndermişti.
Moon yönetimi, balıkçıları aceleyle kovmakla suçlanıyor.
Görevi Moon'dan devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, soruşturmanın "anayasa ve yasalara uygun olarak yürütülmesi" gerektiğini söyledi.
Kuzey Korelilerin ülkelerine geri gönderilmesini "insan hakları ihlali" olarak nitelendiren Seul Belediye Meclisi Üyesi, yetkili makama konuya ilişkin rapor sundu.
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