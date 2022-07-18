Güney Kore, 2 balıkçının 2019'da Kuzey'e iadesini araştırıyor - Son Dakika
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Güney Kore, 2 balıkçının 2019'da Kuzey'e iadesini araştırıyor

18.07.2022 14:01
Güney Kore, 2 balıkçının 2019'da Kuzey'e iadesini araştırıyor

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2019'da 2 Kuzey Koreli balıkçının iadesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2019'da 2 Kuzey Koreli balıkçının iadesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Yonhap haber ajansına göre, Bakanlık, 2 Kuzey Koreli balıkçının 2019'da ülkelerine geri gönderilmelerini içeren görüntüleri yayınladı.

Bakanlık yetkilisince çekilen 4 dakikalık videoda, iade esnasında balıkçılardan birinin direnme görüntüleri yer aldı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in hükümeti, 7 Kasım 2019'da bir hafta önce Doğu Denizi sınırı yakınında yakalanan 2 Kuzey Koreliyi 16 mürettebat üyesini öldürdüklerini itiraf ettiklerini belirterek, ülkelerine geri göndermişti.

Moon yönetimi, balıkçıları aceleyle kovmakla suçlanıyor.

Görevi Moon'dan devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, soruşturmanın "anayasa ve yasalara uygun olarak yürütülmesi" gerektiğini söyledi.

Kuzey Korelilerin ülkelerine geri gönderilmesini "insan hakları ihlali" olarak nitelendiren Seul Belediye Meclisi Üyesi, yetkili makama konuya ilişkin rapor sundu.

YORUMLAR
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Abe suikastı zanlısı, Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş Abe suikastı zanlısı, Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş
Kaynak: AA

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, 2 balıkçının 2019'da Kuzey'e iadesini araştırıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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