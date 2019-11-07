Son Dakika Haberleri: Güney Kore 2 Kuzey Koreliyi sınır dışı etti
Son Dakika Güncel Güney Kore 2 Kuzey Koreliyi sınır dışı etti

Güney Kore 2 Kuzey Koreliyi sınır dışı etti

7 saat önce

Güney Kore, 16 balıkçıyı öldüren Kuzey Koreli iki kişinin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Güney Kore 2 Kuzey Koreliyi sınır dışı etti, System.String[]

Güney Kore, 16 balıkçıyı öldüren Kuzey Koreli iki kişinin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, cumartesi günü ülkenin güney sınırında bir gemide bulunan iki Kuzey Korelinin, 16 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkması üzerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yapılan soruşturmada Kuzey Korelilerin söz konusu 16 kişiyi bir balıkçı teknesinde öldürdüğünün, daha sonra Güney Kore'ye kaçtıklarının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Lee Sang-min, sınır dışı edilenlerin Kuzey Koreli yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Güney Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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