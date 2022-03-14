Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak

14.03.2022 11:18
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak

Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta Kovid-19'a karşı aşılamaya başlayacağını bildirdi.

Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta Kovid-19'a karşı aşılamaya başlayacağını bildirdi.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore İçişleri Bakanı Jeon Hae-cheol, yaptığı açıklamada, ülkedeki 11 yaş ve altındaki çocuklarda Kovid-19 vakalarının yüzde 15'i geçtiğini belirtti.

Bakan Jeon, yurt dışında çocuklara uygulanan Kovid-19 aşılarının güvenilirliğinin yeterince kanıtlandığını, 31 Mart'tan itibaren 5-11 yaş aralığındaki çocuklara aşı yapılacağını kaydetti.

Söz konusu uygulama ile 3 milyon çocuğun aşılanması bekleniyor.

Omicron dalgasının ülke genelinde bu hafta en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güney Kore, şubat ayında Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için kullanımını onaylamıştı.

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayıları üç gündür 300 binin üzerinde

Kovid-19'un Omicron varyantı ile mücadele eden ülkede günlük vaka sayıları üç gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 309 bin 790 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Gün içerisinde virüs nedeniyle 200 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 10 bin 595'e çıktı.

Güney Kore'de salgının başından bu yana görülen vaka sayısı 6 milyon 866 bin 222'ye yükseldi.

Ülkede, 12 Mart'ta 383 bin 664 kişide Kovid-19 tespit edildiğinin açıklanmasıyla vaka sayıları salgının başından bu yana ilk defa 350 binin üzerine çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA KONYA'DAKİ AFGAN CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, 31 Mart, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Katiliyle fotoğraf bile çekinmiş! 23 yaşındaki gencin katili arkadaşı çıktı!
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:26:08. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement