Güney Kore 6 Milyon 200 Bin Hidrojen Yakıtlı Araç Üretecek

Güney Kore hükümeti, gelecek 20 yıl içinde hidrojen tedarikini 5 milyon 200 bin tona çıkarıp, ülke genelinde bin 200 doldurma istasyonu kurarak, 6 milyon 200 bin adet hidrojen yakıtlı araba üretme kararı aldı.

Güney Kore hükümeti, gelecek 20 yıl içinde hidrojen tedarikini 5 milyon 200 bin tona çıkarıp, ülke genelinde bin 200 doldurma istasyonu kurarak, 6 milyon 200 bin adet hidrojen yakıtlı araba üretme kararı aldı.



Güney Kore, gelecek 20 yıl içinde hidrojen tedarikini 5 milyon 200 bin tona çıkararak, ülke genelinde bin 200 doldurma istasyonu kurulması kararını aldı. Yakıtta dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefleyen hükümet, yakıt pilli elektrikli taksilere ve kamyonlara destek sağlayacağını, yerel hükümetlerle işbirliğine giderek 2022'ye kadar yakıt pilli otobüslerin sayısını 2 bine çıkarmayı planladığını açıkladı. Hükümet, 2021 yılına kadar 820 polis otobüsünün yakıt pilli otobüslerle değiştirileceğini de bildirdi. Hükümetin desteğiyle 2025 yılına kadar yakıt pilli otomobil fiyatının yarı yarıya azalmasının beklendi kaydedildi.



Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, büyük bir sanayi atılımıyla enerji bağımsızlığını sağlamak ve hidrojen teknolojisinde liderliği ele geçirerek, hidrojen ekonomisine geçiş yapmakta kararlı olduklarını söyledi. Başkan Jae-in, yakıt pili teknolojisinin ülkenin gelecekte büyümesinde başı çekeceğini ifade ederek, "Devletin enerji sistemini değiştirip yeni büyüme motorunu sağlamak bizim için altın bir şanstır" dedi. Jae-in, "Otomobil ile birlikte gemicilik ve petrokimya sanayiini de entegre ederek hidrojen ekonomisinde liderliği ele geçirebiliriz" diye konuştu.



Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Seul hükümetinin sanayide ve konutlarda elektrik için yakıt pillerinin kullanımını destekleyeceği, yakıt olarak hidrojen kullanan gemiler, trenler ve inşaat makineleri geliştirileceği kaydedildi. Dört yıldan az bir süre içinde hidrojen yakıtlı araç sayısının 80 bine, 2030 yılına kadar ise 1 milyon 800 bine çıkmasının planlandığı belirtildi. - SEUL

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