Güney Kore, AB'nin "tek kullanımlık plastikler yasağını" gözden geçirmesini istiyor - Son Dakika
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Güney Kore, AB'nin "tek kullanımlık plastikler yasağını" gözden geçirmesini istiyor

27.05.2022 09:39
Güney Kore, AB'nin "tek kullanımlık plastikler yasağını" gözden geçirmesini istiyor

Güney Kore hükümet yetkilileri, Avrupa Birliğinin (AB) kullan-at plastiklere getirdiği yasağı, Güney Koreli firmaların piyasaya erişimini engellediği gerekçesiyle yeniden değerlendirmesini istedi.

Güney Kore hükümet yetkilileri, Avrupa Birliğinin (AB) kullan-at plastiklere getirdiği yasağı, Güney Koreli firmaların piyasaya erişimini engellediği gerekçesiyle yeniden değerlendirmesini istedi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Ahn Duk-geun, yasağın revize edilmesine ilişkin talebini AB'nin Güney Kore Büyükelçisi Maria Castillo Fernandez ile başkent Seul'de gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirdi.

Bakan Duk-geun, Haziran 2021'de AB tarafından yürürlüğe konan "Tek Kullanımlık Plastik Yönetmeliğinin", yalnızca fosil temelli plastiklerin kullanımını düzenlediğini ve çevre dostu bioplastiklerin kullanımını da sınırlandırdığını belirtti.

Yönetmeliğin, bioplastik ürünler kullanan Güney Kore firmalarının AB pazarına girişini engellediğini aktaran Bakan Duk-geun, ilgili firmalarla yapılacak istişarelerle düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güney Kore, Ticaret, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, AB'nin 'tek kullanımlık plastikler yasağını' gözden geçirmesini istiyor - Son Dakika


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