Güney Kore, Harris'in ziyareti öncesinde Kuzey Kore'nin füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
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Güney Kore, Harris'in ziyareti öncesinde Kuzey Kore'nin füze fırlattığını açıkladı

28.09.2022 14:52
Güney Kore, Harris'in ziyareti öncesinde Kuzey Kore'nin füze fırlattığını açıkladı

Güney Kore, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ülkeyi ziyaretinden bir gün önce Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ülkeyi ziyaretinden bir gün önce Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu sularına füze fırlattığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, füzenin nereden ateşlendiği ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere 29 Eylül'de Seul'u ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD ve Güney Kore askeri tatbikata başlamıştı

ABD ve Güney Kore donanmalarının, 26 Eylül'de Kore Yarımadası'nın doğu açıklarında, USS Ronald Reagan uçak gemisi ve harp filosunun katıldığı askeri tatbikata başladığı bildirilmişti.

Dört gün sürecek tatbikatın, "müttefiklerin Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı yanıt verme kararlılığını gösterdiği" kaydedilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 25 Eylül'de, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

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