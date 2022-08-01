Güney Kore, ABD ve Japonya'dan "Pasifik Dragon" tatbikatı - Son Dakika
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Güney Kore, ABD ve Japonya'dan "Pasifik Dragon" tatbikatı

01.08.2022 11:55
Güney Kore, ABD ve Japonya'dan "Pasifik Dragon" tatbikatı

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın "Pasifik Dragon" adlı tatbikatı Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenecek.

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın "Pasifik Dragon" adlı tatbikatı Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenecek.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin füze denemeleri karşısında bugün başlayacak tatbikatta, 8 savaş gemisi ve 2 uçak yer alacak. Her 2 yılda bir düzenlenen tatbikata bu yıl, Avustralya ve Kanada da katılıyor.

"Pasifik Dragon" balistik füze savunma tatbikatı, 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Tatbikatın amacı, balistik füze hedeflerini takip etme, belirleme ve bildirme konularında katılımcı ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak olarak belirlendi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) 10-12 Haziran'da Singapur'da "Shangri-La Diyaloğu" forumu düzenlenmiş, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japon mevkidaşı Kişi Nobuo ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong Sup bir araya gelmişti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, üç bakanın, Kuzey Kore'nin yıl başından beri sürdürdüğü füze denemeleri karşısında ülkelerinin ortak askeri tatbikatlar düzenlemesi konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, ABD ve Japonya'dan 'Pasifik Dragon' tatbikatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, ABD ve Japonya'dan "Pasifik Dragon" tatbikatı - Son Dakika
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