Güney Kore açıklarında balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıp

Güney Kore açıklarında balıkçı teknesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 11 kişi aranıyor.



Güney Kore Sahil Güvenliği, Güney Kore'nin güneyindeki Jeju adası açıklarında bir balıkçı teknesinde yangın çıkması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Yangının bu sabah erken saatlerde 29 tonluk balıkçı teknesinde meydana geldiği açıklandı. Sahil Güvenlik, teknede 6 Güney Koreli ve 6 Vietnamlı balıkçının bulunduğunu söyledi. Olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 60 yaşında Güney Kore vatandaşı üzerinde can yeleği bulunmayan bir kişiyi buldukları belirtildi. 60 yaşındaki adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.



Bölgede arama kurtarma çalışmaları helikopterler ve kurtarma gemileri eşliğinde sürüyor. - SEUL