Son Dakika Haberleri: Güney Kore açıklarında balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıp
Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore açıklarında balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıp - Son Dakika

Güney Kore açıklarında balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıp

6 saat önce

Güney Kore açıklarında balıkçı teknesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 11 kişi aranıyor.

Güney Kore açıklarında balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıp, System.String[]

Güney Kore açıklarında balıkçı teknesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 11 kişi aranıyor.


Güney Kore Sahil Güvenliği, Güney Kore'nin güneyindeki Jeju adası açıklarında bir balıkçı teknesinde yangın çıkması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Yangının bu sabah erken saatlerde 29 tonluk balıkçı teknesinde meydana geldiği açıklandı. Sahil Güvenlik, teknede 6 Güney Koreli ve 6 Vietnamlı balıkçının bulunduğunu söyledi. Olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 60 yaşında Güney Kore vatandaşı üzerinde can yeleği bulunmayan bir kişiyi buldukları belirtildi. 60 yaşındaki adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.


Bölgede arama kurtarma çalışmaları helikopterler ve kurtarma gemileri eşliğinde sürüyor. - SEUL

Güney Kore, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 20:19:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore açıklarında balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]