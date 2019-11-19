Son Dakika Haberleri: Güney Kore açıklarında tekne yandı: 1 ölü, 11 kayıp
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Güney Kore açıklarında tekne yandı: 1 ölü, 11 kayıp

6 saat önce

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası açıklarında balıkçı teknesinin yanması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.

Güney Kore açıklarında tekne yandı: 1 ölü, 11 kayıp, System.String[]

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası açıklarında balıkçı teknesinin yanması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.

Yonhap ajansının haberine göre, deniz polisi, Jeju Adası yakınlarındaki ufak bir adanın 76 kilometre açığındaki sularda, sabah erken saatlerde 29 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktığını ifade etti.

Sahil güvenlik ekipleri, yangında ilk belirlemelere göre 1 balıkçının hayatını kaybettiğini, 11'nin de kayıp olduğunu bildirdi.

Polis, teknede 6 Güney Koreli ve 6 Vietnamlı balıkçı bulunduğunu söyledi.

Kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmaları için bir donanma gemisi, helikopterler, gemiler ve sivil teknelerin seferber edildiği kaydedildi.

Polis, sert rüzgar ve yüksek dalgaların, bazı küçük kurtarma botlarının kaza mahalline yaklaşmasını engellediğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, yetkililere, arama kurtarma çalışmaları için mümkün olan her yola başvurmaları talimatı verdiğini aktardı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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