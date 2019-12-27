Güney Kore Anayasa Mahkemesi 'rahatlatıcı kadınlar'ın iptal dilekçesini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore Anayasa Mahkemesi 'rahatlatıcı kadınlar'ın iptal dilekçesini reddetti - Son Dakika Dünya

Güney Kore Anayasa Mahkemesi 'rahatlatıcı kadınlar'ın iptal dilekçesini reddetti

6 saat önce

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Japonya'nın II. Dünya Savaşı zamanı askeri genelevlerinde zorla çalıştırdığı bir grup kadının, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya karşı verdikleri itiraz dilekçesini reddetti

Güney Kore Anayasa Mahkemesi 'rahatlatıcı kadınlar'ın iptal dilekçesini reddetti, System.String[]

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Japonya'nın II. Dünya Savaşı zamanı askeri genelevlerinde zorla çalıştırdığı bir grup kadının, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya karşı verdiği iptal dilekçesini reddetti.


Söz konusu anlaşma taraflar arasında 2015'te imzalanmış, Japonya, Japon askerleri tarafından fuhuşa zorlanan ve seks kölesi olarak çalıştırılan 'rahatlatıcı kadınlar' (İanfu) adlı kadınlardan özür dilemişti. Başbakan Şinzo Abe yönetimi hayatta kalan kadınları desteklemek amacıyla oluşturulan fona 9 milyon dolar tahsis etmişti.

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Anayasa Mahkemesi, Güney Kore, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:57 
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