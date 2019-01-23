Son Dakika Haberleri: Güney Kore Aylar Sonra İran'dan İlk Petrolünü Aldı

Güney Kore Aylar Sonra İran'dan İlk Petrolünü Aldı

27 dakika önce

Güney Kore, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.

Güney Kore Aylar Sonra İran'dan İlk Petrolünü Aldı, System.String[]
Güney Kore, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.

Business Korea'nin haberine göre, Güney Koreli şirketler 6 ay aradan sonra İran'dan petrol ithalatına yeniden başladı.

SK Incheon Petrochem and SK Energy şirketlerinin ithal ettiği 1 milyon varil petrol, 19 Ocak'ta Güney Kore'nin Incheon Limanı'na ulaştı.

Güney Koreli şirketlere ait 1 milyon varil petrol yüklemesi yapılan bir tankerin de 31 Ocak'ta limana ulaşması öngörülüyor.

Hyundai Oilbank ve Hanwha Total şirketlerinin de şubat başlarında İran'dan petrol ithalatına başlamayı planladığı belirtildi.

Haberde, İran petrolünün Orta Doğu ülkelerinden ithal edilen petrole göre daha ucuz ve kaliteli olduğu ifade edildi.

İran'dan temmuz ayında 194 bin varil petrol ithal eden Güney Kore, ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle ağustosta petrol sevkiyatını sıfıra indirmişti.

İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kasım ayında devreye sokan Washington yönetimi, aralarında Güney Kore'nin de olduğu 8 ülkeye 6 aylığına muafiyet tanıdığını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Güney Kore, Güney, İran, Güncel
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