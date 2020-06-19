Güney Kore Birleşme Bakanı istifa etti - Son Dakika

Güney Kore Birleşme Bakanı istifa etti

Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinden kendini sorumlu tutan Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul istifa etti.

Güney Kore Birleşme Bakanı istifa etti, System.String[]

Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinden kendini sorumlu tutan Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul istifa etti.


Pyongyang'la durmakta olan nükleer müzakereler, Kuzey ve Güney Kore arasında artan gerilimin ortasında Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul'un istifa etti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul'un istifasını kabul ettiği açıklandı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında birleşme bakanı olarak atanan Kim Yeon-chul, Kuzey ve Güney arasındaki tansiyonun sorumluluğunu üstlenerek istifa ettiğini açıkladı.


Tansiyonu artıran 'broşür krizi'


Güney Kore tarafından, Kuzey Kore yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasında yeniden gerilimin yaşanmasına neden olmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un tehditkar açıklamalarının ardından Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklaması tansiyonu arttırdı. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Ordumuz, Kuzey-Güney ilişkilerinin gittikçe kötüleştiği mevcut durumu yakından takip ediyor. Parti ve hükümet tarafından alınacak herhangi bir dış önlem için kesin bir askeri garanti sağlamaya hazırlanıyor" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapmıştı.


Kuzey Kore, Güney Kore ile iletişim hattını keseceğini açıkladı


Kuzey Kore'nin devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından 9 Haziran'da yapılan açıklamada ise "Güney Koreli otoriteler Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca eylemlerde bulundu. Kötü bahanelerle ağır sorumluluktan kaçmaya çalıştılar. Bu durum, iki Kore arası ilişkileri bir felakete sürükledi. Önderliğimizin haysiyetini hiçbir şeyle değiştirmeyeceğiz. Bunu hayatımız pahasına savunacağız. Güney Koreli makamlarla yüz yüze oturmaya gerek yok. Onlarla görüşmek için hiçbir neden olmadığı sonucuna vardık. Çünkü onlar sadece dehşetimizi uyandırdı" ifadeleri kullanıldı.


Kuzey Kore, Koreler arası irtibat bürosunu havaya uçurdu


Güney Koreli yetkililer, 16 Haziran'da Kuzey Kore'nin sınırdaki Kaesong bölgesinde bulunan ortak irtibat bürosunu havaya uçurduğunu duyurdu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iki Kore ülkesinin iletişimi için 2018 yılında açılan irtibat bürosunu yerel saatle 14.49'da havaya uçurulduğunu ifade etmişti.


Öte yandan 2018 yılının Nisan ayında Kore Yarımadası tarihindeki en önemli günlerden biri yaşanmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile sınır hattında el ele poz vermişti. Bu kez sınır hattında gerilim yükselmeye devam ediyor. - SEUL

Kuzey Ve Güney, Güney Kore, Kore, Politika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güney Kore Birleşme Bakanı istifa etti - Son Dakika

Son Dakika

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