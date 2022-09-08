Güney Kore, Bölünmüş Ailelerin Yeniden Birleşmesi İçin Kuzey Kore'ye Görüşme Önerdi - Son Dakika
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Güney Kore, Bölünmüş Ailelerin Yeniden Birleşmesi İçin Kuzey Kore'ye Görüşme Önerdi

08.09.2022 11:50
Güney Kore, Bölünmüş Ailelerin Yeniden Birleşmesi İçin Kuzey Kore'ye Görüşme Önerdi

Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se'nin açıklamasında, Güney Kore hükümetinin bölünmüş aileler sorununu ele almak üzere Kuzey Kore ile görüşmeler yapmayı resmen önerdiği belirtildi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se'nin açıklamasında, Güney Kore hükümetinin bölünmüş aileler sorununu ele almak üzere Kuzey Kore ile görüşmeler yapmayı resmen önerdiği belirtildi.

SEUL, 8 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore Perşembe günü, 1950-1953 Kore Savaşı'nda bölünen aileleri yeniden birleştirmek için Kuzey Kore'ye görüşmelerde bulunmayı önerdi. Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se'nin açıklamasında, Güney Kore hükümetinin bölünmüş aileler sorununu ele almak üzere Kuzey Kore ile görüşmeler yapmayı resmen önerdiği belirtildi. Kwon, Güney Kore hükümetinin, iki tarafın sorumlu yetkililerinin, bölünmüş ailelerin durumu da dahil insani konuları açık yüreklilikle görüşmek üzere mümkün olduğunca erken bir tarihte yüz yüze biraraya gelmelerini umduğunu söyledi.

Kwon, Güney Kore hükümetinin bu diyaloğa önyargısız olarak yaklaşacağının ve görüşmenin tarihi, yeri, gündemi ve formatı da dahil olmak üzere Kuzey Kore tarafının önceliklerinin dikkate alınmasını garanti edeceğinin altını çizdi. Kwon, hükümetin Kuzey Kore'yi diyalog isteğine mümkün olan en erken tarihte cevap vermeye çağırdığını söyledi. Bakan, iki Kore'nin, bir barış anlaşmasıyla değil ateşkesle sona eren kardeş kavgasının ayırdığı, hızla yaşlanan aileler arasında az sayıda insanın katılımıyla bir kerelik yeniden birleşmeler düzenlenmesi yeterli olmadığı için hızlı ve temel önlemler almak için mümkün olan tüm yöntemleri kullanması gerektiğini söyledi. Koreli bölünmüş aileler arasında en son yeniden birleşme 2018 yılının Ağustos ayında gerçekleşmişti.

Güney Kore, Bölünmüş Ailelerin Yeniden Birleşmesi İçin Kuzey Kore'ye Görüşme Önerdi

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Bölünmüş Ailelerin Yeniden Birleşmesi İçin Kuzey Kore'ye Görüşme Önerdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, Bölünmüş Ailelerin Yeniden Birleşmesi İçin Kuzey Kore'ye Görüşme Önerdi - Son Dakika
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